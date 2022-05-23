Россияне держат корабли в Черном море, но угроза высадки десанта уже меньше

Российские корабли продолжают блокировать украинские порты. Впрочем, к нашим берегам враг подходить уже боится.

Российские оккупанты продолжают войну против Украины и пытаются идти в наступление по многим направлениям. Наши герои мужественно держат оборону, наносят врагу урон и освобождают от рашистов наши города и земли.

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Ситуация в Черном море

Как сообщили в оперативном командовании "Юг", российские кафиры держат свои суда в северо-западной части Черного моря. Таким образом, рашисты блокируют судоходство, также есть угроза ракетных обстрелов мирных украинских городов.

Вместе с тем сообщается, что враг стал прохладнее относиться к возможности попытки высадки десанта – мешает шторм и полная боевая готовность защитников Украины.

Также сообщается, что ситуация в Бессарабском направлении остается напряженной, но наши силы держат все под контролем. На территории непризнанного Приднестровья никаких перемещений вражеских сил обнаружено не было.

Война России против Украины: коротко о последних событиях

17 мая российские кафиры совершили авиационный удар города Десна. В результате вражеской атаки погибли 87 человек. Об этом стало известно по словам Владимира Зеленского.

Нашим мужественным воинам удалось уничтожить подразделение псковских десантников. Защитники Украины уничтожили две российские боевые машины и 14 рашистов.

Самопровозглашенный белорусский диктатор Александр Лукашенко снова принялся провозглашать маразматические заявления о том, что Польша хочет захватить Западную Украину. Согласно версиям Кремля, озвученным их марионеткой в Минске, по всему этому плану стоит НАТО.

Рашисты продолжают активную деятельность на острове Змеиный. Оккупанты размещают там средства ПВО и надводный флот. Установление ПВО в Черном море враг хочет обеспечить прикрытие своих кораблей для того, чтобы они могли подойти к Одессе и Николаеву. После потери своего флагмана "Москвы" решители боятся рисковать своими судами и подходить к берегам Украины без прикрытия.

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