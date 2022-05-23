Російські окупанти продовжують війну проти України та намагаються йти в наступ на багатьох напрямках. Наші герої мужньо тримають оборону, завдають ворогу втрат та звільняють від рашистів наші землі.

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Ситуація у Чорному морі

Як повідомили в оперативному командуванні "Південь", російські окупанти тримають свої судна у північно-західній частині Чорного моря. Таким чином рашисти блокують судноплавство, також є загроза ракетних обстрілів мирних українських міст.

Разом з тим повідомляється, що ворог став прохолодніше ставитися до можливості здійснити спробу висадки десанту – заважає шторм та повна бойова готовність захисників України.

Також повідомляється, що ситуація на Бессарабському напрямку залишається напруженою, але наші сили тримають все під контролем. На території невизнаного Придністров'я жодних переміщень ворожих сил виявлено не було.

Війна Росії проти України: коротко про останні події

17 травня російські окупанти здійснили авіаційний удар міста Десна. Внаслідок ворожої атаки загинули 87 осіб. Про це стало відомо зі слів Володимира Зеленського.

Нашим мужнім воїнам вдалося ліквідувати підрозділ псковських десантників. Захисники України знищили дві російські бойові машини та 14 рашистів.

Самопроголошений білоруський диктатор Олександр Лукашенко знову взявся виголошувати маразматичні заяви про те, що Польща хоче захопити Західну Україну. Згідно з версіями Кремля, які озвучує їхня маріонетка у Мінську, за всім цим планом стоїть НАТО.

Рашисти продовжують активну діяльність на острові Зміїний. Окупанти розміщують там засоби ППО та надводний флот. Встановленням ППО у Чорному морі ворог хоче забезпечити прикриття своїх кораблів для того, щоб вони могли підійти до Одеси та Миколаєва. Після втрати свого флагмана "Москви" рашисти бояться ризикувати своїми суднами та підходити до берегів України без прикриття.

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