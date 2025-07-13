Их якобы приобрели у "коррумпированных чиновников Министерства обороны Украины" для "немедленной продажи". Об этом в субботу, 12 июля, сообщили в Главном управлении разведки МОУ, передает 24 Канал.

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Что известно о фейке?

На одной из капсул размещена надпись "PU.9424 U", на другой – "HG25 P307 9,99 U92". Теперь россияне, кроме вымышленного "плутония" (Pu - плутоний), реанимируют старую советскую байку о так называемой "красной ртути" (Hg - ртуть), которой на самом деле в природе не существует.

Справка: "Красная ртуть" – выдумка советских спецслужб, которую использовали для масштабной кампании по дезинформации на Ближнем Востоке в 80 – 90 годах ХХ века. Созданная в Москве и направленная против иностранных разведок легенда утверждала, что эта модификация химического элемента может стать материалом для изготовления "страшной" бомбы.

Что предлагают на "черном рынке" в Сирии: смотрите видео

В комплекте с фейковыми элементами для изготовления ядерной бомбы россияне в Сирии предлагают 10 капсул с "неизвестными токсичными газами". ГУР отмечает, что на самом деле это реагенты для старого прибора химической разведки, который агенты государства-агрессора уже пытались продать ранее в рамках информационной операции против Украины.

Мы видим, как Россия беспомощно "лезет из штанов", сеет теории заговора, чтобы дискредитировать Украину, дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке, в частности в Сирии, где упал преступный режим друга Путина – Башара Асада,

– отметил представитель ГУР Андрей Юсов.

Напомним, накануне Дональд Трамп отменил экономические санкции против Сирии, а ЕС принял аналогичное решение, чтобы способствовать демократическому развитию страны. Это постепенно возвращать Сирию на международную политическую арену.