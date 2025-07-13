Їх нібито придбали в "корумпованих чиновників Міністерства оборони України" для "негайного продажу". Про це в суботу, 12 липня, повідомили в Головному управлінні розвідки МОУ, передає 24 Канал.

Дивіться також Посуха, бідність та велика надія: як Сирія оговтується після падіння режиму

Що відомо про фейк?

На одній із капсул розміщено напис "PU.9424 U", на іншій – "HG25 P307 9,99 U92". Тож тепер росіяни, окрім вигаданого "плутонію" (Pu ― плутоній), реанімують стару радянську байку про так звану "червону ртуть" (Hg ― ртуть), якої насправді в природі не існує.

Довідка: "Червона ртуть" – вигадка радянських спецслужб, яку використовували для масштабної кампанії з дезінформації на Близькому Сході у 80 – 90 роках ХХ століття. Створена в Москві та спрямована проти іноземних розвідок легенда стверджувала, що ця модифікація хімічного елемента може стати матеріалом для виготовлення "страшної" бомби.

Що пропонують на "чорному ринку" в Сирії: дивіться відео

У комплекті з фейковими елементами для виготовлення ядерної бомби росіяни в Сирії пропонують 10 капсул із "невідомими токсичними газами". ГУР зазначає, що насправді це реагенти для старого приладу хімічної розвідки, який агенти держави-агресорки вже намагалися продати раніше в межах інформаційної операції проти України.

Ми бачимо, як Росія безпорадно "лізе зі штанів", сіє теорії змови, аби дискредитувати Україну, дестабілізувати ситуацію на Близькому Сході, зокрема в Сирії, де впав злочинний режим друга Путіна – Башара Асада,

– зауважив представник ГУР Андрій Юсов.

Нагадаємо, напередодні Дональд Трамп скасував економічні санкції проти Сирії, а ЄС прийняв аналогічне рішення, аби сприяти демократичному розвитку країни. Це поступово повертатиме Сирію на міжнародну політичну арену.