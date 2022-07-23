Военный обозреватель Илья Пономаренко объяснил, что это из-за очень сильного насыщения средствами ПЗРК украинских войск. Об этом он рассказал в эфире 24 канала.

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По его словам, ПЗРК не слишком приспособлен к уничтожению истребителей. Это скорее нрав, чем достаточная сила этого оружия.

Но когда этих средств ПЗРК очень много и они правильно используются, создают достаточно серьезную угрозу, большой шанс для поражения самолетов. Именно поэтому они заставляют врага сильно думать и переживать за свое выживание,

– объяснил Илья Пономаренко.

Он отметил, что объективно украинские ВВС (Военно-воздушные силы – 24 канал) достаточно слабы, хотя выполняют свои функции и определенные миссии. Между тем, россия при всем количестве самолетов не позволяет им выходить на какую-то оперативную глубину в Украине. Ведь понимает, что очень велик риск поражений со стороны украинских войск.

"Наши стационарные средства ПВО продемонстрировали очень сильную эффективность. Хотя у нас мало модернизированных серьезных систем, поэтому здесь также помогло качество", – рассказал Илья Пономаренко.

Военный обозреватель отметил, что у россиян вроде бы сильные ВВС, но насыщенность украинских войск и мастерство ПВО – это уравновешивает. Уже 5 месяцев войны, но россияне до сих пор не смогли завоевать господство в воздухе.

Квалифицированность российских пилотов

Илья Пономаренко акцентировал, что эта война позволила разрушить очень много мифов, в которые мы даже верили. Это относится и к российским ВВС.

Возможно, кто-то со мной не согласится в такой оценке, но я не увидел никаких эпизодов, где было бы настоящее мастерство пилотов-асов с российской стороны. При их технологическом и количественном превосходстве над украинскими ВВС,

– сообщил Илья Пономаренко.

"С нашей стороны я увидел много примеров, когда очень слабая воздушная сила, имеющая старенький парк самолетов и почти не имеющая опыта, продемонстрировала выживание против такой силы. И через 5 месяцев после начала полномасштабной войны продолжает выполнять миссии, которые не дают противнику завоевать полное господство в воздухе", – добавил военный обозреватель.

Смотрите видео о российских и европейских истребителях:

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