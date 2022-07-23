Військовий оглядач Ілля Пономаренко пояснив, що це через дуже сильне насичення засобами ПЗРК українських військ. Про це він розповів в ефірі 24 каналу.

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За його словами, ПЗРК не надто пристосоване до збиття винищувачів. Це скоріше вдача, ніж достатня сила цієї зброї.

Але коли цих засобів ПЗРК дуже багато і вони правильно використовуються, то створюють досить серйозну загрозу, великий шанс для ураження літаків. Саме тому вони змушують ворога сильно думати та переживати за своє виживання,

– пояснив Ілля Пономаренко.

Він зазначив, що обʼєктивно українські ВПС (Військово-повітряні сили – 24 канал) досить слабкі, хоча виконують свої функції й певні місії. Тим часом росія при всій кількості літаків не дозволяє їм виходити на якусь оперативну глибину в Україні. Адже розуміє, що є дуже великий ризик уражень збоку українських військ.

"Наші стаціонарні засоби ППО продемонстрували дуже сильну ефективність. Хоч в нас мало модернізованих серйозних систем, тому тут також допомогла якість", – розповів Ілля Пономаренко.

Військовий оглядач зазначив, що у росіян начебто сильні ВПС, але насиченість українських військ і майстерність ППО – це урівноважує. Вже 5 місяць війни, але росіяни досі не змогли завоювати панування в повітрі.

Кваліфікованість російських пілотів

Ілля Пономаренко акцентував, що ця війна дозволила зруйнувати дуже багато міфів, в які навіть ми вірили. Це стосується й російських ВПС.

Можливо, хтось зі мною не погодиться в такій оцінці, але я не побачив жодних епізодів, де була б справжня майстерність пілотів-асів з російського боку. При їх технологічній та кількісній перевазі над українськими ВПС,

– повідомив Ілля Пономаренко.

"З нашого боку я побачив багато прикладів, коли дуже слабка повітряна сила, яка має старенький парк літаків та майже немає досвіду, продемонструвала виживання проти такої сили. І через 5 місяців після початку повномасштабної війни продовжує виконувати місії, які не дають противнику завоювати повне панування у повітрі", – додав військовий оглядач.

Дивіться відео про російські та європейські винищувачі:

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