Как дать россиянам почувствовать, что война не дистанционная: объяснение военного эксперта

После инцидента в Польше вновь возник вопрос о предоставлении Украине американских ракет ATACMS с дальностью действия 300 километров. Для победы Украине необходимо подобное вооружение, чтобы перенести дистанционную войну на территории России.

Об этом 24 каналу рассказал главный редактор Defence Express Олег Катков. Также он подчеркнул, что ATACMS не единственное вооружение, которое позволяет наносить удары по территории России.

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Перенести бремя усилий на дистанционную войну

Он вспомнил о сентябрьской статье Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, в которой тот рассказал о вооружении, необходимом Украине для наступательной компании образца 2023 года с деоккупацией Крыма.

Залужный отметил, что необходимо создать несколько 10 – 20 общевойсковых бригад. Это до 620 танков, до 360 артиллерийских систем и 20 тысяч единиц автотранспорта. Но наши союзники в таком объеме не смогут предоставить нам вооружение,

– подчеркнул эксперт.

По мнению Каткова, чтобы передать нам 600 танков, нужно сброситься Франции, Германии и Великобритании. А себе они оставят около сотни танков на троих. Итак, вывод в публикации, написанной еще до освобождения Херсона: очень важно перенести бремя усилий на дистанционную войну.

Сменить парадигму в войне

Главный редактор отметил, что Россия сейчас проводит именно такую войну и может обстреливать любую точку Украины. В то же время у Украины физически этой возможности нет, поэтому россияне воспринимают эту войну как что-то далекое, она их не касается.

"Если же перенести дистанционную войну на территорию России и поражать прежде всего военные объекты (наиболее болезненным для них был удар, который нанесла Украина по аэродрому в городе Саки), тогда для россиян она превратится в нечто довольно близкое. И это может изменить парадигму в войне", – отмечает собеседник.

Противоракетная оборона не гарантирует защиты всей страны

Олег Катков считает, что ATACMS не единственные ракеты, которые можно использовать для нанесения ударов по территории России.

Есть крылатые ракеты воздушного базирования, которые можно интегрировать под крыло советских истребителей. Азербайджан закупил турецкую ракету SOM для своих МИГ-29. Такое вооружение есть, существует доказанный механизм, как его можно интегрировать,

– рассказал эксперт.

По его словам, если Иран передаст России баллистические ракеты – единственной защитой Украины от них будет уничтожение их еще до старта. Ведь ни одна противоракетная оборона не гарантирует защиту всей страны.

"Единственное противостояние такой угрозе как дистанционная война, это уничтожение непосредственно носителя этого вооружения на территории врага", - отметил Катков.

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