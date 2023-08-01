Об этом 24 Каналу рассказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. По его словам, такую информацию пишут напрямую россияне в их пабликах.
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Взятка за проезд
Мелитополь, Бердянск, Мариуполь, Ростов – примерно такой маршрут россияне предлагали тем, кто хотел выехать в Россию после двойного "хлопка" на Крымском мосту. Он достигает 387 километров. Собственно, чтобы и попасть в Крым из страны-оккупантки, тоже нужно воспользоваться сухопутным коридором.
Пока нет бесконечного потока автомобилей. Есть много блок-постов, водителей останавливают. Некоторым нужно брать с собой дорогие блоки сигарет и "угощать" солдат, чтобы они пропускали без проблем. Некоторые говорят о наличных, потому что по дороге нет нигде, чтобы рассчитаться картой. Канистры с бензином берут и так далее,
– рассказал Чубаров.
Передвигаться временно оккупированными областями россиянам мало того что опасно, но еще и не выгодно.
Рефат Чубаров о ситуации в Крыму: смотреть видео
Повреждения Крымского моста: что известно
- Около трех утра 17 июля местные жители слышали два мощных взрыва в районе Крымского моста. Так называемые местные власти заявили о "чрезвычайном событии" и перекрыли движение по мосту.
- Очевидцы сообщали, что на Крымском мосту в результате взрывов рухнул пролет, плита съехала вниз, вывернутый отбойник. На въезде образовались огромные пробки из автомобилей.
- Россияне в панике и усиливают охрану Крымского, а вместе с ним и Чонгарского моста, по которому тоже на днях "прилетело". Оккупанты пытаются сделать вид, что все под контролем.