Про це 24 Каналу розповів голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. За його словами, таку інформацію пишуть безпосередньо росіяни у їхніх пабліках.
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Хабар за проїзд
Мелітополь, Бердянськ, Маріуполь, Ростов – приблизно такий маршрут росіяни пропонували тим, хто хотів виїхати до Росії після подвійної "бавовни" на Кримському мосту. Він сягає 387 кілометрів. Власне, щоб і потрапити у Крим з країни-окупантки, треба теж скористатися сухопутним коридором.
Наразі немає безкінечного потоку автівок. Є багато блок-постів, водіїв зупиняють. Декому треба брати з собою дорогі блоки сигарет і "пригощати" солдат, щоб вони пропускали без проблем. Деякі кажуть про готівку, бо по дорозі немає ніде, щоб розрахуватися карткою. Каністри з бензином беруть і таке інше,
– розповів Чубаров.
Тож, пересуватися тимчасово окупованими областями росіянам мало того що небезпечно, але ще й не вигідно.
Рефат Чубаров про ситуацію в Криму: дивитись відео
Пошкодження Кримського мосту: що відомо
- Близько третьої ранку 17 липня місцеві мешканці чули два потужних вибухи в районі Кримського мосту. Так звана місцева влада заявила про "надзвичайну подію" та перекрила рух мостом.
- Очевидці повідомляли, що на Кримському мосту внаслідок вибухів звалився проліт, плита з'їхала вниз, вивернутий відбійник. На в'їзді утворилися величезні затори з автівок.
- Росіяни у паніці і посилюють охорону Кримського, а разом з ним і Чонгарського мосту, по якому теж днями "прилетіло". Окупанти намагаються зробити вигляд, що все під контролем.