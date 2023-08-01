Про це 24 Каналу розповів голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. За його словами, таку інформацію пишуть безпосередньо росіяни у їхніх пабліках.

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Хабар за проїзд

Мелітополь, Бердянськ, Маріуполь, Ростов – приблизно такий маршрут росіяни пропонували тим, хто хотів виїхати до Росії після подвійної "бавовни" на Кримському мосту. Він сягає 387 кілометрів. Власне, щоб і потрапити у Крим з країни-окупантки, треба теж скористатися сухопутним коридором.

Наразі немає безкінечного потоку автівок. Є багато блок-постів, водіїв зупиняють. Декому треба брати з собою дорогі блоки сигарет і "пригощати" солдат, щоб вони пропускали без проблем. Деякі кажуть про готівку, бо по дорозі немає ніде, щоб розрахуватися карткою. Каністри з бензином беруть і таке інше,

– розповів Чубаров.

Тож, пересуватися тимчасово окупованими областями росіянам мало того що небезпечно, але ще й не вигідно.

Рефат Чубаров про ситуацію в Криму: дивитись відео

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