Це 24 Каналу прокоментував голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. Він зауважив, що один удар на мосту був з боку автомобільного сполучення, інший – з боку залізничного полотна.

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"Деталі всі вже знають просто нагадаю, що було два удари, два вибухи з інтервалом у 20 хвилин. Одну частину зруйновано, вона впала. Іншу сильно пошкоджено. Проте росіяни говорять, що вони його відновлять", – зазначив голова Меджлісу кримськотатарського народу.

Наразі автомобільне сполучення на Кримському мості не функціонує. Росіянам, які тікають з українського Криму, окупаційна влада радить скористатися "альтернативним" маршрутом, який довжиною в 387 кілометрів й проходить через окуповані території України – Мелітополь, Бердянськ, Маріуполь й на Ростовську область.

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Паніка в окупантів

Російські туристи, які приїхали на відпочинок до Криму на своїх автівках, вже шукають шляхи виїзду. Адже їм не хочеться залишати автівки в Криму. До того ж вони не виключають, що ситуація на півострові для окупантів може погіршитися й тоді вивезти автомобілі буде неможливо.

На думку Чубарова, після "бавовни" на мосту суттєво зменшиться кількість тих, хто хотів їхати в Крим на відпочинок – передумають після останніх подій.

"Ми ж бачили, який трафік з іншого боку. Він набагато більший, ніж з Криму. Частина росіян, повіривши пропаганді, попри те, що Крим фактично є прифронтовою територією, вирішила поїхати на півострів. Від того, що трапилося вночі вони трішки протверезіють", – сказав голова Меджлісу кримськотатарського народу.

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