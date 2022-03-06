Россияне – домой: в Геническе устроили большой митинг

6 марта 2022 , 16:31
Читати новину українською

Российские захватчики по-прежнему пытаются захватить украинские города. Однако жители совсем не рады "освободителям". В частности, в Геническе они вышли на большой митинг, чтобы выгнать оккупантов из своего города.

Стоит прочитать Правду не скрыть: как украинцам вести информационную войну с Россией

Дополняем новость

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!

Автор: Ольга Котів