Россияне – домой: в Геническе устроили большой митинг
6 марта 2022 , 16:31Читати новину українською
Российские захватчики по-прежнему пытаются захватить украинские города. Однако жители совсем не рады "освободителям". В частности, в Геническе они вышли на большой митинг, чтобы выгнать оккупантов из своего города.
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