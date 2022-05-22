Группировка Объединенных сил продолжает защищать страну в Донецком и Луганском направлениях. В сутки они отбили 11 вражеских атак.

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Оккупанты обстреляли 45 населенных пунктов на Донбассе

Российские кафиры продолжают обстреливать Донбасс. Вдоль всей полосы обороны враги применяют :

боевую авиацию,

реактивные системы залпового огня,

ствольную артиллерию больших калибров,

танки,

минометы разных систем,

Кроме этого, захватчики наносят ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирным жилым кварталам. В сутки захватчики обстреляли 45 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях. Они разрушили и повредили 116 гражданских объектов :

106 жилых домов,

общежитие строительного лицея,

хозяйственные здания двух предприятий,

сельхозтехнику,

магазин и т.д.

В результате вражеских обстрелов только в Донецкой области погибли по меньшей мере 7 гражданских, а еще 8 – получили ранения. Сейчас данные по Луганской области уточняют.

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Украинские бойцы наносят захватчикам безумные потери

Украинские защитники и защитницы 22 мая отразили 11 атак врага. Наши отважные воины продолжают наносить рашистским захватчикам урон в живой силе и технике. В частности, за сутки они уничтожили:

6 танков;

10 единиц боевой бронированной техники;

6 вражеских автомобилей (2 из них с боеприпасами).

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один вражеский самолет Су-25 и один беспилотник типа "Орлан-10".

Всего за неделю, которая проходит, бойцы группировки Объединенных сил отбили 84 вражеских атаки. Они уничтожили:

зенитный ракетный комплекс,

43 танка,

20 артиллерийских систем (из них 4 РСЗО),

79 единиц боевой бронированной техники,

7 специальных бронированных автомобилей,

34 единицы автомобильной техники.

В то же время подразделения ПВО сбили 3 вражеских самолета и 18 беспилотников.

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