Группировка Объединенных сил продолжает защищать страну в Донецком и Луганском направлениях. В сутки они отбили 11 вражеских атак.
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Оккупанты обстреляли 45 населенных пунктов на Донбассе
Российские кафиры продолжают обстреливать Донбасс. Вдоль всей полосы обороны враги применяют :
- боевую авиацию,
- реактивные системы залпового огня,
- ствольную артиллерию больших калибров,
- танки,
- минометы разных систем,
Кроме этого, захватчики наносят ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирным жилым кварталам. В сутки захватчики обстреляли 45 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях. Они разрушили и повредили 116 гражданских объектов :
- 106 жилых домов,
- общежитие строительного лицея,
- хозяйственные здания двух предприятий,
- сельхозтехнику,
- магазин и т.д.
В результате вражеских обстрелов только в Донецкой области погибли по меньшей мере 7 гражданских, а еще 8 – получили ранения. Сейчас данные по Луганской области уточняют.
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Украинские бойцы наносят захватчикам безумные потери
Украинские защитники и защитницы 22 мая отразили 11 атак врага. Наши отважные воины продолжают наносить рашистским захватчикам урон в живой силе и технике. В частности, за сутки они уничтожили:
- 6 танков;
- 10 единиц боевой бронированной техники;
- 6 вражеских автомобилей (2 из них с боеприпасами).
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один вражеский самолет Су-25 и один беспилотник типа "Орлан-10".
Всего за неделю, которая проходит, бойцы группировки Объединенных сил отбили 84 вражеских атаки. Они уничтожили:
- зенитный ракетный комплекс,
- 43 танка,
- 20 артиллерийских систем (из них 4 РСЗО),
- 79 единиц боевой бронированной техники,
- 7 специальных бронированных автомобилей,
- 34 единицы автомобильной техники.
В то же время подразделения ПВО сбили 3 вражеских самолета и 18 беспилотников.
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