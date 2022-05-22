Угруповання Об'єднаних сил продовжує боронити країну на Донецькому і Луганському напрямках. За добу вони відбили 11 ворожих атак.

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Окупанти обстріляли 45 населених пунктів на Донбасі

Російські окупанти продовжують обстрілювати Донбас. Уздовж усієї смуги оборони вороги застосовують:

бойову авіацію,

реактивні системи залпового вогню,

ствольну артилерію великих калібрів,

танки,

міномети різних систем,

Окрім цього, загарбники завдають ракетно-бомбових ударів по цивільних об'єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах. За добу загарбники обстріляли 45 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях. Вони зруйнували та пошкодили 116 цивільних об'єктів:

106 житлових будинків,

гуртожиток будівельного ліцею,

господарчі будівлі двох підприємств,

сільгосптехніку,

магазин тощо.

Внаслідок ворожих обстрілів лише в Донецькій області загинули щонайменше 7 цивільних, а ще 8 – зазнали поранень. Наразі дані по Луганщині уточнюють.

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Українські бійці завдають загарбникам шалених втрат

Українські захисники та захисниці 22 травня відбили 11 атак ворога. Наші відважні воїни продовжують завдавати рашистським загарбникам втрат у живій силі та техніці. Зокрема, за добу вони знищили:

6 танків;

10 одиниць бойової броньованої техніки;

6 ворожих автомобілів (2 із них з боєприпасами).

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один ворожий літак Су-25 та один безпілотник типу "Орлан-10".

Загалом за тиждень, що минає, бійці угруповання Об'єднаних сил відбили 84 ворожі атаки. Вони знищили:

зенітний ракетний комплекс,

43 танки,

20 артилерійських систем (з них 4 РСЗВ),

79 одиниць бойової броньованої техніки,

7 спеціальних броньованих автомобілів,

34 одиниці автомобільної техніки.

Водночас підрозділи ППО збили 3 ворожі літаки та 18 безпілотників.

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