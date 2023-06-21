Сейчас россияне извлекают из складов хранения старые образцы, ведь новых осталось крайне мало, а производить нужное количество у них нет возможности. Об этом на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, пишет 24 Канал.
Интересно Мечтали об "Армате", а будут гореть в Т-34: почему Кремль никогда не отправит новый танк на фронт
Старая техника и мобилизация Россию не спасут
Сейчас противник расконсервирует БТР-70, Т-30, ЗИЛ-131, как основной тягач Т-30, поскольку у россиян начинают заканчиваться КамАЗы. Соответственно, более старых модификаций будут сниматься и танки.
К тому же военный преступник Владимир Путин ближе к сентябрю готовит очередную мобилизацию в России. Пока неизвестно, будет ли это волна или общая мобилизация.
У россиян дефицит техники на фронте: смотреть видео
Россия отправляет старую технику на фронт уже не в первый раз
- Ранее представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказывал, что россияне пользуются устаревшей, но несколько модернизированной техникой. На базе советской техники они обновили БТР-82, там установлена пушка вместо пулемета, БМП-3 более модернизирована, танки Т-72 существенно модернизированы.
- Также бойцы ВСУ рассказывали, что россияне расконсервировали танки Т-54/55, выпущенные в 1940-1950 годах и танки Т-62, производившиеся в Советском Союзе в 1960-х годах
- Эксперт Украинского института будущего Иван Ступак отметил, что россияне до сих пор способны производить новейшие образцы вооружения, несмотря на западные санкции. Россия находит обходные пути для импорта западных технологий или использует импортозамещение.