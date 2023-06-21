Сейчас россияне извлекают из складов хранения старые образцы, ведь новых осталось крайне мало, а производить нужное количество у них нет возможности. Об этом на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, пишет 24 Канал.

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Старая техника и мобилизация Россию не спасут

Сейчас противник расконсервирует БТР-70, Т-30, ЗИЛ-131, как основной тягач Т-30, поскольку у россиян начинают заканчиваться КамАЗы. Соответственно, более старых модификаций будут сниматься и танки.

БТР-70 был запущен в производство в 1971 году. Танк Т-34 разрабатывался в КБ завода "Большевик" в 1929 – 1932 годах. Имел чрезвычайно сложную и нетехнологичную конструкцию, был признан бесперспективным, поэтому выпуск прекратили. ЗИЛ-131 выпускался с 1966 года,

К тому же военный преступник Владимир Путин ближе к сентябрю готовит очередную мобилизацию в России. Пока неизвестно, будет ли это волна или общая мобилизация.

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