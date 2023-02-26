Об этом 24 Каналу рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. В общем ослабление России уже началось, и последнее выступление Путина тоже на это указывает.

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Новейшие образцы техники россиян на фронте

Череватый отметил, что россияне пользуются устоявшейся тактикой еще с тех пор, как появились первые мобилизованные, а на Бахмутском направлении заключенные. Они очень любили использовать их в качестве приманки, чтобы обнаружить наши огневые точки.

Также у них действительно дефицит с техникой. К сожалению, достаточно ее еще есть, но мы уже наблюдаем дефицит. Ранее у них был более обновлен этот парк. На базе советской техники они обновили, например, БТР-82, где пушка вместо пулемета установлена, это были БМП-3 более модернизированы, были танки Т-72 существенно модернизированы.

– заметил представитель Восточной группировки войск ВСУ.

Череватый рассказал, что указывает на дефицит с техникой у россиян: смотрите видео

Сейчас на фронте более старая техника

Он продолжил, что сейчас ВСУ наблюдают, как у россиян появляются БМП-1, снятые с вооружения российской армии. Даже такой анахронизм, как танк Т-62 может попасться на поле боя. Уже год ведется самая динамичная война в новейшей истории, и у врага массово уничтожается его техника.

"Во время Харьковско-Лиманской операции еще было очень много трофеев захвачено, поэтому, да, у врага уже появляются в этом направлении вопросы", - подчеркнул Череватый.

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