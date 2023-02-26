Про це 24 Каналу розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий. Загалом ослаблення Росії вже почалося, і останній виступ Путіна також на це вказує.
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Новітні зразки техніки росіян на фронті
Череватий зазначив, що росіяни користуються усталеною тактикою ще відтоді, як з'явились перші мобілізовані, а на Бахмутському напрямку ув'язнені. Вони дуже полюбляли використовувати їх як приманку, аби виявити наші вогневі точки.
Також, у них справді дефіцит з технікою. На жаль, удосталь її ще є, але ми вже спостерігаємо дефіцит. Раніше в них був більш оновлений цей парк. На базі радянської техніки вони оновили, наприклад, БТР-82, де гармата замість кулемета встановлена, це були БМП-3 більш модернізована, були танки Т-72 суттєво модернізовані,
– зауважив речник Східного угруповання військ ЗСУ.
Череватий розповів, що вказує на дефіцит з технікою у росіян: дивіться відео
Нині на фронті більш стара техніка
Він продовжив, що зараз ЗСУ спостерігають, як у росіян з'являються БМП-1, які були зняті з озброєння російської армії. Навіть такий анахронізм, як-от танк Т-62 може трапитись на полі бою. Уже рік ведеться найдинамічніша війна в новітній історії, й у ворога масово знищується його техніка.
"Під час Харківсько-Лиманської операції ще було дуже багато трофеїв захоплено, тому, так, у ворога вже з'являються в цьому напрямку питання", – наголосив Череватий.
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