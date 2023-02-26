Відповідне відео опублікували в російських телеграм-каналах. Якщо росіяни так виховують своїх дітей, то й не дивно, що вони виростають варварами, інформує 24 Канал.

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За що покарали дитину

Горе-матір змусила свою доньку робити ранкові процедури водою з туалету. Найогидніше, що росіянка знімала це все на відео, та ще й виклала ролик у мережу.

Причиною такого покарання є те, що дівчинка лаялась в інтернеті. Її мати це побачила і вирішила, що туалетна вода – найкращий засіб від лайки.

Як зазначають, поліція вже розпочала перевірку у цій справі.

Увага, нецензурна лексика! Мати змусила доньку чистити зуби водою з туалету: дивіться відео 18+

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