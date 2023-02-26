Соответствующее видео было опубликовано в российских телеграмм-каналах. Если россияне так воспитывают своих детей, то и не удивительно, что они вырастают варварами, информирует 24 Канал.

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За что наказали ребенка

Горе-мать заставила свою дочь делать утренние процедуры водой из туалета. Самое отвратительное, что россиянка снимала это все на видео, да еще и выложила ролик в сеть.

Причиной такого наказания есть то, что девочка ругалась в интернете. Ее мать это увидела и решила, что туалетная вода – самое лучшее средство от брани.

Как отмечают, полиция уже приступила к проверке по этому делу.

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