Российская элита уже начинает думать, что делать дальше и есть ли альтернативные сценарии. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович.
Кстати Король – голый: в России начались необратимые процессы разрушения путинского режима
Ослабление России уже началось
Однако скорость процессов внутренней дезинтеграции в России и попыток элиты найти какой-либо альтернативный путь будет напрямую зависеть от успехов наших Вооруженных Сил.
Чем больше успехов мы будем получать на поле боя, тем сложнее будет ситуация внутри России. Последнее выступление Путина показало, что у него нет виденья, что делать дальше – он просто плывет по течению. А если он это делает, то от нас зависит, как быстро он доплывет до своего финала,
– отметил политолог.
По его словам, в этом контексте нам нужно просто делать свою работу – каждый на своем месте и в меру своих возможностей. В конце концов, это приведет к тому, что Россия будет вынуждена убраться с территории Украины. Кроме того, в стране-агрессоре начнутся процессы, которые продлятся долго, но закончатся падением кремлевского режима.
Рейтерович отметил, что Россия уже слабеет: смотрите видео
Проблемы во властных кругах России: что известно
- Западные СМИ сообщают, что Владимир Путин готовил полномасштабное вторжение в Украину в тайне от своего окружения. Тем самым вызвал недовольство элит, в частности, российских олигархов, которые были "растеряны", узнав о российской агрессии в Украине.
- Российский оппозиционный журналист издания The Insider Тимур Олевский не верит в такой ход событий. Он отметил, что накануне вторжения Россия стянула на границы с Украиной сотни тысяч военных. Трудно поверить в то, что люди, которые имеют миллиарды, а это значит, что у них есть собственная экономическая и политическая разведка, не знали о готовящемся полномасштабном вторжении
- Из-за недавнего визита Джо Байдена в Украину на болотах воют все сильнее, не забывая при этом придумывать новые сказки. Так, заместитель председателя совбеза России Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале заявил, что визит президента США свидетельствует о его присяге "неонацистскому режиму до гроба". Однако, очевидно, он удобно забыл признаки нацизма и какое именно государство соответствует им всем.
- В январе Сергея Суровикина сняли с должности командующего объединенной группировкой войск в Украине. Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов объяснил, что "мясника" заменили на Валерия Герасимова в результате междоусобной борьбы.