Российская элита уже начинает думать, что делать дальше и есть ли альтернативные сценарии. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович.

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Однако скорость процессов внутренней дезинтеграции в России и попыток элиты найти какой-либо альтернативный путь будет напрямую зависеть от успехов наших Вооруженных Сил.

Чем больше успехов мы будем получать на поле боя, тем сложнее будет ситуация внутри России. Последнее выступление Путина показало, что у него нет виденья, что делать дальше – он просто плывет по течению. А если он это делает, то от нас зависит, как быстро он доплывет до своего финала,

– отметил политолог.

По его словам, в этом контексте нам нужно просто делать свою работу – каждый на своем месте и в меру своих возможностей. В конце концов, это приведет к тому, что Россия будет вынуждена убраться с территории Украины. Кроме того, в стране-агрессоре начнутся процессы, которые продлятся долго, но закончатся падением кремлевского режима.

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