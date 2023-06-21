Зараз росіяни дістають зі складів зберігання старі зразки, адже нових залишилося вкрай мало, а виробляти потрібної кількості в них немає змоги. Про це на своєму ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, пише 24 Канал.
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Стара техніка та мобілізація Росію не врятують
Зараз противник розконсервовує БТР-70, Т-30, ЗІЛ-131, як основний тягач Т-30, оскільки в росіян починають закінчуватися КамАЗи. Відповідно більш старих модифікацій зніматимуться і танки.
До того ж військовий злочинець Владімір Путін ближче до вересня готує чергову мобілізації в Росії. Доки невідомо, чи це буде хвиля, чи загальна мобілізація.
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Росія залучає стару техніку на фронт уже не вперше
- Раніше речник Східного угрупування військ ЗСУ Сергій Череватий розповідав, що росіяни користуються застарілою, але дещо змодернізованою технікою. На базі радянської техніки вони оновили БТР-82, там встановлена гармата замість кулемета, БМП-3 більш модернізована, танки Т-72 суттєво модернізовані.
- Також бійці ЗСУ розповідали, що росіяни розконсервували танки Т-54/55, випущені у 1940-1950 роках та танки Т-62, які виготовлялись в Радянському Союзі у 1960-х роках
- Експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак зазначив, що росіяни досі здатні виготовляти новітні зразки озброєння, попри західні санкції. Росія знаходить обхідні шляхи для імпорту західних технологій, або використовує імпортозаміщення.