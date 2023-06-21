Зараз росіяни дістають зі складів зберігання старі зразки, адже нових залишилося вкрай мало, а виробляти потрібної кількості в них немає змоги. Про це на своєму ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, пише 24 Канал.

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Стара техніка та мобілізація Росію не врятують

Зараз противник розконсервовує БТР-70, Т-30, ЗІЛ-131, як основний тягач Т-30, оскільки в росіян починають закінчуватися КамАЗи. Відповідно більш старих модифікацій зніматимуться і танки.

БТР-70 був запущений у виробництво в 1971 році. Танк Т-34 розроблявся в КБ заводу "Більшовик" у 1929 - 1932 роках. Мав надзвичайно складну і нетехнологічну конструкцію, був визнаний безперспективним, через це випуск припинили. ЗІЛ-131 випускався з 1966 року,

До того ж військовий злочинець Владімір Путін ближче до вересня готує чергову мобілізації в Росії. Доки невідомо, чи це буде хвиля, чи загальна мобілізація.

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