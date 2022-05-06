Пентагон внимательно следит за ходом событий в Украине и предоставляет нашим военным важные разведывательные данные. По мнению американцев, сейчас российские оккупанты не продвинулись по направлению к воплощению своих замыслов.

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Ситуация на фронте: оценка Пентагона

Как сообщил на брифинге спикер Пентагона Джон Кирби, несмотря на большие усилия, россияне смогли достичь лишь небольшого прогресса на севере Донбасса. Он подчеркнул, что это явно не то, на что рассчитывали российские оккупанты не только в войне, но и в наступательной операции именно в этом направлении.

На Донбассе мы бы все равно оценили, что украинцы оказывают очень жесткое сопротивление. И что россияне не добились прогресса, которого, по нашему мнению, они ожидали достичь к этому времени. Это не значит, что они не добились прогресса вообще,

– сказал Кирби.

Новости с фронта: коротко о последних событиях

Россияне всячески пытаются скрыть свои гигантские потери. Путин издал рекордное за 20 лет количество секретных указов, в том числе и о награждении ликвидированных российских оккупантов. Поскольку таковых уже десятки тысяч, Россия пытается всячески скрыть этот факт, который может стать серьезным препятствием при поиске нового "пушечного мяса".

Защитники Мариуполя сообщили о том, что на "Азовстали" продолжаются горячие бои, а оккупанты не прекращают обстрелы и бомбардировки. Им удалось попасть на территорию предприятия, идет кровопролитное противостояние наших героев с захватчиками. Вместе с тем, сообщается о начале третьей эвакуации мирных жителей из Мариуполя.

Враг не прекращает попытки наступления в зоне ООС, россияне шли в атаку 11 раз. Воинам ВСУ удалось справиться со всеми атаками оккупантов, они понесли новые потери. В частности, сообщается об уничтожении более 20 единиц боевой техники врага.

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