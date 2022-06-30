Россияне достигли ограниченного прогресса в наступлении из Изюма, – британская разведка

Российские оккупанты пытаются окружить украинских защитников на севере Донецкой области. Для этого они наступают с Изюмского направления.

Разведка Великобритании утром 30 июня заявила, что в этом захватчики добились ограниченного прогресса на оперативном уровне.

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По всей вероятности, способность украинских сил продолжать вести затяжные бои, а затем отводить войска в надлежащем порядке, прежде чем они попали в окружение, и в дальнейшем будет оставаться ключевым фактором результата кампании.

– отметили разведчики.

Великобритания о ситуации в Луганской области

В Лондоне отметили, что после ухода из Северодонецка Вооруженные Силы Украины удерживают позиции в Лисичанске. В то же время россияне пытаются оцепить наши подразделения из Попаснянского направления. Они делают это для того, чтобы избежать необходимости форсирования новой крупной переправы через реку Северский Донец.

Вероятно, сейчас бои продолжаются у Лисичанского нефтеперерабатывающего завода.

Россияне без остановки бьют по Лисичанску

По данным главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая, жители Лисичанска мечтают хотя бы о полчаса тишины, ведь российские обстрелы практически не утихают. Количество поврежденных домов уже даже не успевают считать.

Оккупанты бросили все силы на захват города. Кроме того, туда постоянно пытаются прорваться диверсионно-разведывательные группы. 29 июня одна из них была обезврежена в районе Верхнекаменки.

К теме смотрите видео о ситуации на фронте по состоянию на утро 30 июня: