Российские захватчики дважды обстреляли Авдеевку. Оккупанты применили запрещенные фосфорные снаряды.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

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Как сказал Кириленко, россияне дважды ударили фосфорными снарядами по Авдеевке, в частности:

вечером 26 апреля – в районе коксохимического завода,

утром 27 апреля – в центре города.

В результате этих обстрелов в городе возникло несколько пожаров. Следом за вторым обстрелом россияне нанесли по Авдеевке авиаудар – попали в многоэтажку. Известно о по меньшей мере одном раненом.

Кроме того, Вооруженные силы Украины отбили попытку прорыва российских войск на этом направлении. ВСУ держат строй, а все преступления россиян против мирных украинцев тщательно фиксируем,

– подчеркнул Кириленко.

Последствия обстрелов в Авдеевке / Фото из телеграма Павла Кириленко

Какая ситуация на Донбассе

За прошедшие сутки, 26 апреля, вражеским обстрелам подвергся ряд населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях.

Вражеские авиационные удары и артиллерийские обстрелы повлекли за собой разрушения и повреждения примерно 29 многоэтажных и частных жилых домов. Есть жертвы среди мирного населения.

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Согласно Протоколу III к Конвенции о конкретных видах обычного оружия, фосфорные заряды запрещено использовать внутри или вблизи населенных пунктов.