Россияне дважды ударили фосфорными снарядами по Авдеевке
Источник:телеграм Павла Кириленко
Российские захватчики дважды обстреляли Авдеевку. Оккупанты применили запрещенные фосфорные снаряды.
Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
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Как сказал Кириленко, россияне дважды ударили фосфорными снарядами по Авдеевке, в частности:
- вечером 26 апреля – в районе коксохимического завода,
- утром 27 апреля – в центре города.
В результате этих обстрелов в городе возникло несколько пожаров. Следом за вторым обстрелом россияне нанесли по Авдеевке авиаудар – попали в многоэтажку. Известно о по меньшей мере одном раненом.
Кроме того, Вооруженные силы Украины отбили попытку прорыва российских войск на этом направлении. ВСУ держат строй, а все преступления россиян против мирных украинцев тщательно фиксируем,
– подчеркнул Кириленко.
Последствия обстрелов в Авдеевке / Фото из телеграма Павла Кириленко
Обратите внимание! Согласно Протоколу III к Конвенции о конкретных видах обычного оружия, фосфорные заряды запрещено использовать внутри или вблизи населенных пунктов.
Какая ситуация на Донбассе
- За прошедшие сутки, 26 апреля, вражеским обстрелам подвергся ряд населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях.
- Вражеские авиационные удары и артиллерийские обстрелы повлекли за собой разрушения и повреждения примерно 29 многоэтажных и частных жилых домов. Есть жертвы среди мирного населения.
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