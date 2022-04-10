Россияне еще в первую неделю войны уничтожили склады продуктов, чтобы оставить Мариуполь без еды

Цель российской армии в Украине уничтожение как мирного населения, так и гражданских объектов. Поэтому под прицелы оккупантов попадают как жилые дома, как и критически важные для города объекты инфраструктуры.

Правда в некоторых случаях не обходится без предателей, которые становятся наводчиками для оккупантов. Так произошло и в Мариуполе. Именно из-за коллаборантов в городе возник гуманитарный кризис.

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В первый день войны городские власти начали готовиться к обороне города. За бюджетные средства были куплены продукты, которые могут долго храниться. Их спрятали на базе КП "Коммунальщик".

"Мы считали, что надежно их укрыли. Но нашлись враги, сдавшие координаты. 2 марта склады были уничтожены прицельным огнем оккупантов. Так город частично остался без запасов продовольствия, которые были запланированы под бомбоубежище", – рассказал городской голова Мариуполя Вадим Бойченко.

По его словам, после этого в городе начали возникать и другие проблемы – с хлебом (пришлось печь социальный хлеб низкого качества) и водой.

Сейчас ситуация в Мариуполе на грани катастрофы. Город 40 дней в блокаде российских войск. Его оборону держит "Азов". Оккупанты прицельно стреляют по объектам инфраструктуры, около 90% города в руинах.

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Местным жителям, которым не удается покинуть город, приходится обходиться без воды, еды, лекарств и электроснабжения. Часть населения принудительно вывезли в Россию.

Сколько гражданских погибло в Мариуполе – доподлинно неизвестно, ведь россияне создали в городе пункты сбора трупов, чтобы скрыть свои преступления. Для этого используют мобильные крематории.