Россияне еще сами не решили – обороняться или наступать на Юге, – генерал-лейтенант

Оккупанты перебрасывают оружие и тяжелую технику в Крым. Доподлинно неизвестно, где и как они используют это оружие и военных – они сами еще не знают.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт и генерал-лейтенант Игорь Романенко. Он также отметил, что непосредственно в Крыму, не так много сухопутных войск, потому что многие вражеские силы проходили через Крым транзитом и двигались на Юг Украины.

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Но группировка уже сформирована и нужно будет принимать решения, в зависимости от состояния – накапливать ли в дальнейшем количество военных, или садиться в оборону, если ВСУ пойдут в массированное контрнаступление,

– объясняет генерал-лейтенант.

По его словам, такая неопределенность оккупантов – элемент перехода стратегической инициативы к ВСУ, он опосредован, но безусловный.

Подробнее об условиях для контрнаступления ВСУ и как оккупанты используют оружие в Крыму: смотрите видео

Какая ситуация на Юге

Украинские защитники уничтожили возле Херсона вражеские склады и технику, в частности, средства ПВО. 27 августа там раздавались сильные взрывы.

Сергей Хлань отметил, что отступать от Херсона рашисты не собираются. Фиксируют стягивание тяжелой техники в Крым, хотя, по данным экспертов, у россиян уже есть трудности с оружием.