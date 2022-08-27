Про це 24 каналу розповів військовий експерт та генерал-лейтенант Ігор Романенко. Він також зазначив, що безпосередньо у Криму, не так багато сухопутних військ, тому що чимало ворожих сил проходили через Крим транзитом та рухались на Південь України.

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Але угрупування вже сформоване і потрібно буде приймати рішення, залежно від стану – чи накопичувати надалі кількість військових, чи сідати в оборону, якщо ЗСУ підуть у масований контрнаступ,

– пояснює генерал-лейтенант.

За його словами, така невизначеність окупантів – елемент переходу стратегічної ініціативи до ЗСУ, він опосередкований але безумовний.

Детальніше про умови для контрнаступу ЗСУ та як окупанти використають зброю у Криму: дивіться відео

Яка ситуація на Півдні

Українські захисники знищили біля Херсона ворожі склади та техніку, зокрема, засоби ППО. 27 серпня там лунали сильні вибухи.

Сергій Хлань зазначив, що відступати від Херсонщини рашисти не збираються. Фіксують стягування важкої техніки до Криму, хоч, за даними експертів, у росіян вже є труднощі зі зброєю.