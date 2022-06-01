Россияне в форме ВСУ приходят к жителям Херсонской области: похищают разоблачающих их позиции

Оккупанты, одетые в форму ВСУ, ходят по домам жителей сел Херсонской области и устраивают провокации. Они расспрашивают, где сейчас позиции россиян.

Тех, кто доверительно начинает рассказывать, хватают и увозят в неизвестном направлении без объяснений и связи.

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В оперативном командовании "Юг" отмечают, что вероломству и применению запрещенных методов и форм ведения войны россиянам нет предела.

Кафиры похищают паспортные данные

Накануне в Херсонской области российские захватчики отключили мобильную связь украинских операторов. Теперь кафиры пытаются хитростью выманить у граждан их паспортные данные. Делают это из-за оформления мобильных карт крымского оператора.

Это нужно россиянам, чтобы сфабриковать псевдореферендум.

Обстрелы россиян на Юге

С начала суток 1 июня кафиры дважды запускали беспилотники в Николаевской области. После этого обстреляли Очаков реактивными системами залпового огня "Град" из Кинбурнской косы. В результате обстрелов разрушен частный дом и поврежден портовый морской буксир и иностранное гражданское грузовое судно. Предварительно известно, что один человек получил ранения.

Ночью кафиры обстреливали Широковскую и Березнеговатскую общины. Они попали в жилые дома и приусадебные постройки, сельскохозяйственную технику. К сожалению, один человек погиб.

Успех ВСУ в Херсонской области

Некоторые подразделения ВСУ совершили успешные контрнаступательные действия в Херсонской области. Есть частичный успех, однако ситуация все равно остается непростой. В Министерстве обороны сообщили, что кафиры пытаются удерживать занятые рубежи на Херсонщине. Они уже оборудуют там вторую и третью линию обороны.

Чтобы противодействовать контрнаступлению ВСУ, 31 мая российские спецподразделения в Херсонской области взорвали мосты через реку Ингулец в районе Давидового Брода и Великой Александровки.

Вблизи Добрянки на севере области диверсионно-разведывательная группа врага попыталась прорваться в тыл украинских подразделений. Однако наши стрелки дали оккупантам решительный отпор, поэтому россияне были вынуждены вернуться на исходные позиции.

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