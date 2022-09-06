Россияне глушат связь и вмешиваются в работу GPS

Так, о новом случае рассказала россиянка. Ее целый день навигатор по непонятным причинам отправляет в Калугу.

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Сегодня все утро и день навигатор настойчиво утверждает, что я нахожусь в Калуге. Прямо по карте он показывает: "Вы здесь, в аэропорту Калуги или неподалеку",

– сообщила россиянка.

Она добавила, что это наверняка из-за того, что глушат связь по неизвестным причинам – может, кто-то едет важный, и не хотят, чтобы GPS работал. Поскольку, по ее словам, они находятся рядом с Кремлем.

"В любом случае: я в Калуге – если что", – отшутилась в итоге женщина.

Отметим: российский город Калуга расположен на обоих берегах реки Оки. Расстояние от Москвы – 160 километров. Это означает, что через него могут проезжать важные персоны, держащие курс на кремль. Так что, очевидно, один из таких визитов и стал причиной плохой работы навигатора.

Россиянка рассказала, что в россии глушат связь: смотрите видео

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