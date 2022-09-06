Россияне глушат связь и вмешиваются в работу GPS
Так, о новом случае рассказала россиянка. Ее целый день навигатор по непонятным причинам отправляет в Калугу.
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Сегодня все утро и день навигатор настойчиво утверждает, что я нахожусь в Калуге. Прямо по карте он показывает: "Вы здесь, в аэропорту Калуги или неподалеку",
– сообщила россиянка.
Она добавила, что это наверняка из-за того, что глушат связь по неизвестным причинам – может, кто-то едет важный, и не хотят, чтобы GPS работал. Поскольку, по ее словам, они находятся рядом с Кремлем.
"В любом случае: я в Калуге – если что", – отшутилась в итоге женщина.
Россиянка рассказала, что в россии глушат связь: смотрите видео
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