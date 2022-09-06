Росіяни глушать зв'язок і втручаються у роботу GPS
Так, про новий випадок розповіла росіянка. Її цілий день навігатор із незрозумілих причин відправляє у Калугу.
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Сьогодні весь ранок і день навігатор наполегливо стверджує, що я перебуваю в Калузі. Прямо на карті він показує: "Ви тут, в аеропорту Калуги або неподалік",
– повідомила росіянка.
Вона додала, що це напевне через те, що глушать зв'язок із невідомих причин – може, хтось їде важливий, і не хочуть, щоб GPS працював. Оскільки, з її слів, вони перебувають поряд із кремлем.
"У будь-якому випадку: я в Калузі – якщо що", – віджартувалася у підсумку жінка.
Росіянка розповіла, що в росії глушать зв'язок: дивіться відео
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