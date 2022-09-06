Росіяни глушать зв'язок і втручаються у роботу GPS

Так, про новий випадок розповіла росіянка. Її цілий день навігатор із незрозумілих причин відправляє у Калугу.

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Сьогодні весь ранок і день навігатор наполегливо стверджує, що я перебуваю в Калузі. Прямо на карті він показує: "Ви тут, в аеропорту Калуги або неподалік",

– повідомила росіянка.

Вона додала, що це напевне через те, що глушать зв'язок із невідомих причин – може, хтось їде важливий, і не хочуть, щоб GPS працював. Оскільки, з її слів, вони перебувають поряд із кремлем.

"У будь-якому випадку: я в Калузі – якщо що", – віджартувалася у підсумку жінка.

Зауважте: російське місто Калуга розташоване на обох берегах річки Оки. Відстань від Москви – 160 кілометрів. Це означає, що через нього можуть проїжджати важливі персони, які тримають курс до кремля. Тож, очевидно, один із таких візитів і став причиною поганої роботи навігатора.

Росіянка розповіла, що в росії глушать зв'язок: дивіться відео

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