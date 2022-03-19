Россияне готовят информационную провокацию в Луганской области, – Гайдай

Российские оккупанты терпят сокрушительные потери на поле боя, поэтому они пытаются выиграть хоть информационную войну, наполняя соцсети разнообразными фейками. В частности, враги распространяют информацию о жителях Луганщины, которые эвакуировались на временно оккупированные территории.

Мирные жители якобы уехали из Северодонецка, Рубежного и Лисичанска. Об этом рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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Гайдай отметил, что рашисты распространяют информацию, что 19 марта они эвакуировали в оккупированный Луганск украинцев из Северодонецка, Рубежного и Лисичанска. Речь идет будто бы о 350 людях. Захватчики требуют у жителей временно оккупированных территорий собирать гумпомощь.

По принуждению! На учреждения пришли распоряжения фейковых администраций, что работники обязательно должны что-нибудь принести для "беженцев". Это не так! Ни одного человека из украинских Северодонецка, Рубежного и Лисичанска не могло выехать на оккупированную территорию!

– добавил глава ОВА.

Гайдай подчеркнул, что эти города контролируют украинские власти. Вывезти оттуда людей оккупанты не смогли бы, ведь им не позволили бы ВСУ. В то же время сами мирные жители никуда не поехали бы, потому что Луганщина – это Украина.

"Ехать к убийцам?! Кого Вы держите за дураков?! Эвакуироваться через вас и ехать к вам?! Больные. Тупые. Нелогичные. Все наши уже в безопасности, отправляются на запад страны!", – заметил Гайдай.

Он подчеркнул, что рашистам верить не нужно.

Враги распространяют очередной фейк / Фото Луганской ОВА

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