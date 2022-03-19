Росіяни готують інформаційну провокацію на Луганщині, – Гайдай

Мирні жителі нібито виїхали із Сєвєродонецька, Рубіжного та Лисичанська. Про це розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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Гайдай зазначив, що рашисти розповсюджують інформацію, що 19 березня вони евакуювали до окупованого Луганська українців з Сєвєродонецька, Рубіжного та Лисичанська. Мовиться буцімто про 350 людей. Загарбники вимагають у жителів тимчасово окупованих територій збирати гумдопомогу.

Примусово! На установи прийшли розпорядження фейкових адміністрацій, що працівники обов'язково мають щось принести для "біженців". Це не правда! Жодної людини з українських Сєвєродонецька, Рубіжного та Лисичанська не могли виїхати на окуповану територію!,

– додав голова ОВА.

Гайдай наголосив, що ці міста контролює українська влада. Вивезти звідти людей окупанти не змогли б, адже їм не дозволили б ЗСУ. Водночас самі мирні жителі нікуди б не поїхали, бо Луганщина – це Україна.

"Їхати до вбивць?! Кого Ви тримаєте за дурнів?! Евакуюватися через вас і їхати до вас?! Хворі. Тупі. Нелогічні. Всі наші вже в безпеці, вирушають на захід країни!", – зауважив Гайдай.

Він наголосив, що рашистам вірити не потрібно.



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