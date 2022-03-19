Фантазія російських фейкотворців не знає меж, зокрема меж абсурду. Фейки, які зараз поширює Росія, не зрівняються з вигадками про біологічну та хімічну зброю, яку нібито ми розробляємо, однак теж є потужною дезінформацією.

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Які фейки поширює Росія

Найперше у Росії поширюють неправдиву карту просування окупаційних військ. Цим вони хочуть показати, що нібито війна для Росії йде успішно, хоча це й далеко не так.

Також є ймовірність того, що Росія замінувала окремі ділянки Чорного моря, щоб заблокувати шлях з Босфору до портів Одеси. З урахуванням використання тактики "під чужим прапором", Росія може спробувати звинуватити в цьому Україну.

Крім того, у російському міноборони заявили про те, що нібито Україна готує теракт проти іноземних дипломатів у Львові. Їх буцімто має здійснити полк "Азов", щоб нібито "звинуватити Росію" та вчинити тиск на НАТО щодо закриття неба. Однак це фейк.

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