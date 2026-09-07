"Дроны в режиме онлайн": экс-сотрудник СБУ рассказал, к каким атакам готовятся россияне уже этой осенью

Россияне готовятся к новым масштабным атакам на украинскую инфраструктуру, используя спутниковую разведку. Враг стремится изменить тактику нанесения ударов с помощью БПЛА, чтобы управлять ими в режиме реального времени непосредственно с территории России.

Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак рассказал 24 Каналу, когда может усилиться угроза применения вражеских БПЛА в режиме реального времени. По его словам, спутниковый проект "Рассвет" призван обеспечить россиянам прямую связь для оперативного управления беспилотниками над Украиной.

Как Россия ведет космическую разведку?

Он отметил, что противник активно ведет космическую разведку украинской критической инфраструктуры, военных учреждений и других объектов. Для этого Россия использует как собственную спутниковую группировку, так и покупает данные у частных иностранных компаний.

Платишь деньги, кажется, 20 долларов США за каждый квадратный метр спутникового снимка территории Земли. Понятно, что сумма растет, ведь площади нужны большие, фотографировать нужно регулярно плюс услуги по дешифровке этих снимков, устранение различных помех. Это стоит денег, и у россиян они есть,

– пояснил Иван Ступак.

По словам бывшего сотрудника СБУ, особое внимание стоит обратить на российскую спутниковую программу, которую в России называют "убийцей Starlink". Несмотря на то, что количество российских аппаратов на орбите пока несопоставимо с сетью Илона Маска, они могут представлять серьезную угрозу.

Россияне хотят вывести на орбиту примерно 20 – 30 спутников. Это откроет для них возможность уже в октябре – ноябре получать прямую спутниковую связь на территории Украины и запускать свои дроны в режиме онлайн, чтобы оператор, находясь где-то в Москве или Санкт-Петербурге, направлял эти дроны на различные объекты Украины. Не просто по координатам, а именно по объектам,

– подчеркнул эксперт.

Отметим, что ранее о проекте "Рассвет" также высказывались в украинской разведке. В частности, глава разведки Олег Иващенко сообщил, что Москва вывела на орбиту уже 32 спутника "Рассвет", однако пока их эффективность остается низкой из-за недостаточного покрытия.