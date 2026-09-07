Ексспівробітник СБУ Іван Ступак розповів 24 Каналу, коли може посилитися загроза застосування ворожих БпЛА в режимі реального часу. За його словами, супутниковий проєкт "Рассвєт" покликаний забезпечити росіянам прямий зв'язок для оперативного керування безпілотниками над Україною.

Як Росія проводить космічну розвідку?

Він зазначив, що ворог активно проводить космічну розвідку української критичної інфраструктури, військових установ та інших об'єктів. Для цього Росія використовує як власне супутникове угруповання, так і купує дані у приватних іноземних компаній.

Даєш гроші, здається, 20 доларів США за кожен квадратний метр супутникового знімку території Землі. Зрозуміло, що сума крутиться далі, бо площі потрібні великі, фотографувати треба регулярно, плюс послуги з дешифровки цих знімків, прибирати різноманітні шуми. Це вартує грошей, і у росіян це є,

– пояснив Іван Ступак.

За словами ексспівробітника СБУ, особливу увагу варто звернути на російську супутникову програму, яку в Росії називають "вбивцею Starlink". Попри те, що кількість російських апаратів на орбіті поки неспівмірна з мережею Ілона Маска, вони можуть створити серйозну загрозу.

Росіяни хочуть отримати приблизно 20 – 30 супутників на орбіті. Це відкриє для них можливості вже у жовтні-листопаді отримувати прямий супутниковий зв'язок на території України і запускати свої дрони в режимі онлайн, щоб оператор сидів десь у Москві чи Санкт-Петербурзі та направляв ці дрони по різних об'єктах України. Не просто по координатах, а саме по об'єктах,

– наголосив експерт.

Зазначимо, що раніше про проєкт "Рассвєт" також висловлювалися в українській розвідці. Зокрема, очільник розвідки Олег Іващенко інформував, що Москва вивела на орбіту вже 32 супутники "Рассвєт", однак наразі їхня ефективність залишається низькою через недостатнє покриття.