24 Канал Главные новости Россияне готовят новый массированный удар по украинским городам и громадам, –Зеленский
29 мая, 14:07
Обновлено - 14:18, 29 мая

Маргарита Волошина

Данные украинской разведки свидетельствуют о подготовке россиян к новому массированному удару по Украине в ближайшее время. В связи с этим Киев нуждается в поддержке партнеров.

Такую информацию сообщил украинский президент Владимир Зеленский по результатам разговора с федеральным канцлером Австрии Кристианом Штокером.

О чем предупредил президент?

Президент Украины сообщил, что провел телефонный разговор с федеральным канцлером Австрии Кристианом Штокером. Во время беседы стороны обсудили ситуацию с безопасностью и последствия российских воздушных атак на Украину.

Поэтому, по словам Владимира Зеленского, он также проинформировал австрийского канцлера о данных украинской разведки, которые свидетельствуют о подготовке Россией нового масштабного удара по украинским городам и общинам.

По его мнению, международные партнеры должны быть проинформированы о действиях России и ее намерении в дальнейшем продолжать войну вместо поиска дипломатического урегулирования. Он отметил, что это свидетельствует о необходимости усиления санкций.

Прежде всего это означает, что нужны дополнительные меры санкционного давления на Россию и что наши договоренности с партнерами о ПВО не могут затягиваться в реализации, 
– говорится в сообщении.

По результатам обсуждений с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, президент подчеркнул, что реализацию договоренностей с союзниками по усилению противовоздушной обороны Украины нельзя откладывать.

 

