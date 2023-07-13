Такое мнение 24 Каналу выразил военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, лётчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, сейчас россияне восстанавливают свои неприкосновенные запасы ракет и могут атаковать в любой момент.

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Минимум сотню

Военный эксперт предполагает, что ночная атака – это отголоски недовольства россиян решениями, принятыми на Вильнюсском саммите Североатлантического союза. Вероятно, россияне побоялись совершать масштабные атаки 11 – 12 июля во время саммита. К тому же, президент США Джо Байден недалеко от России.

Обратите внимание! 13 июля американский лидер Байден прибыл в Финляндию на саммит лидеров Северных стран, где предложит странам возможность укрепить сотрудничество по безопасности на фоне угроз России и Китая.

Оккупанты не стали эскалировать, однако свои 3 копейки вставили. Воздушные Силы ВСУ уничтожили все потуги России нанести удар по нашей стране.

Важно! Ночью 13 июля оккупанты атаковали Украину 20 ударными беспилотниками иранского производства "Shahed-136/131", двумя крылатыми ракетами "Калибр" и одной баллистической – "Искандер-М". Воздушные Силы ВСУ уничтожили все дроны и крылатые ракеты.

"Сейчас у россиян около 100 ракет. Это минимум. Если они с колес работают, то уже сотню ракет изготовили и накопили. Оккупанты сейчас восстанавливают свои запасы. В любой момент у них может проснуться желание повторить масштабную атаку", – сказал Свитан.

С какой скоростью Россия восстанавливает ракетные запасы: смотрите видео

Что известно об атаке на Киев