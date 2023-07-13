Такое мнение 24 Каналу выразил военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, лётчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, сейчас россияне восстанавливают свои неприкосновенные запасы ракет и могут атаковать в любой момент.
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Минимум сотню
Военный эксперт предполагает, что ночная атака – это отголоски недовольства россиян решениями, принятыми на Вильнюсском саммите Североатлантического союза. Вероятно, россияне побоялись совершать масштабные атаки 11 – 12 июля во время саммита. К тому же, президент США Джо Байден недалеко от России.
Оккупанты не стали эскалировать, однако свои 3 копейки вставили. Воздушные Силы ВСУ уничтожили все потуги России нанести удар по нашей стране.
"Сейчас у россиян около 100 ракет. Это минимум. Если они с колес работают, то уже сотню ракет изготовили и накопили. Оккупанты сейчас восстанавливают свои запасы. В любой момент у них может проснуться желание повторить масштабную атаку", – сказал Свитан.
С какой скоростью Россия восстанавливает ракетные запасы: смотрите видео
Что известно об атаке на Киев
- 13 июля Киев третью ночь подряд россияне атаковали дронами "Шахед". В воздушном пространстве столицы силы и средства ПВО уничтожили около десяти целей врага.
- Падение обломков зафиксировано в 4 районах столицы. В Дарницком районе травмированы девушка 19 лет и мужчина 23 лет (оскольчатые ранения). В Шевченковском районе во время ликвидации последствий спасен один человек.
- В Воздушных Силах сообщили, что два "Калибра" и все "Шахеды" были сбиты. Информация о ракете "Искандер-М", которую россияне выпустили из оккупированного Джанкоя, уточняется. Оккупанты атаковали с двух направлений: северо-восточное (Курск) и юго-восточное (Приморско-Ахтарск).