Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, зараз росіяни відновлюють свої недоторканні запаси ракет й можуть атакувати у будь-який момент.
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Мінімум сотню
Військовий експерт припускає, що нічна атака – це відголоси невдоволення росіян рішеннями, які були прийняті на Вільнюському саміті Альянсу. Ймовірно, росіяни побоялися здійснювати масштабні атаки 11 – 12 липня під час саміту. До того ж президент США Джо Байден недалеко від Росії.
Окупанти не стали ескалювати, однак свої 3 копійки вставили. Повітряні Сили ЗСУ знищили всі потуги Росії завдати удару по нашій країні.
"Зараз у росіян близько 100 ракет. Це мінімум. Якщо вони з коліс працюють, то вже сотню ракет вони виготовили й накопичили. Окупанти зараз відновлюють свої запаси. У будь-який момент у них може прокинутися бажання повторити масштабну атаку", – сказав Світан.
З якою швидкістю Росія відновлює ракетні запаси: дивіться відео
Що відомо про атаку на Київ
- 13 липня Київ третю ніч поспіль росіяни атакували дронами "Шахед". У повітряному просторі столиці сили та засоби ППО знищили близько 10 цілей ворога.
- Падіння уламків зафіксовано у 4 районах столиці. У Дарницькому районі травмовано дівчину 19 років та чоловіка 23 років (осколкові поранення). В Шевченківському районі під час ліквідації наслідків врятовано одну людину.
- У Повітряних Силах повідомили, що два "Калібри" та всі "Шахеди" були збиті. Інформація щодо ракети "Іскандер-М", яку росіяни випустили з окупованого Джанкоя, уточнюється. Окупанти атакували з двох напрямків: північно-східний (Курськ) та південно-східний (Приморсько-Ахтарськ).