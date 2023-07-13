У МВС поділилися відео з бодікамер київських патрульних, які прийшли на допомогу людям в одному з постраждалих будинків Києва. Перша за все поліцейські без паніки вивели людей на вулицю з будинку, який зазнав пошкоджень через атаку "Шахедів".
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Патрульні допомогли евакуювати тяжкопоранену людину
Коли патрульні прибули на місце вибуху, то зрештою виявили в одній з квартир тяжкопоранену людину. Варто звернути увагу на те, що поліцейські злагоджено співпрацювали з медиками та цивільними.
На опублікованому відео видно, як представник поліції попросив цивільного принести більш жорсткі ноші, щоб евакуювати постраждалу людину. Чоловік миттєво відгукнувся на прохання та приніс ноші, щоб можна було евакуювати постраждалу людину.
При цьому поліцейські радилися з медиками, як правильно евакуювати постраждалих, щоб не завдати їм додаткових травм.
Київські патрульні перші прибули на місце падіння уламків під час нічної атаки: дивіться відео
Що відомо про нічну атаку на Київ
- Протягом ночі 13 липня російські військові випустили 20 "Шахедів", дві крилаті ракети "Калібр" та балістичну ракету "Іскандер-М". Сили ППО зуміли знешкодити всі цілі, крім ракети "Іскандер-М", яку російські окупанти виступили з Джанкоя.
- Відомо, що більшість "Шахедів" було збито в Києві та поблизу столиці. Натомість про знищення одного "Калібру" заявили у Хмельницькій ОВА.
- У Києві випадки падіння уламків зафіксували в Дарницькому, Солом'янському, Шевченківському, Оболонському та Подільському районах столиці.
- Відомо, що внаслідок атаки окупантів загинула одна людина. Віталій Кличко повідомив, що Подільському районі під час гасіння загоряння в багатоквартирному житловому будинку виявили тіло загиблого.
- Також відомо про 4 постраждалих. Зокрема, у Дарницькому районі двох людей з осколковими пораненнями було госпіталізовано до медичного закладу. Мовиться про дівчину 19 років та 23-річного чоловіка.