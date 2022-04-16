Россияне готовятся к наступлению в Херсонской и Николаевской областях: ВСУ обещают ответ

Оперативное командование "Юг" сообщило, что российские военные продолжают пытаться восстановить боеспособность, пополнить запасы и оборудовать позиции в Николаевской и Херсонской областях.

Согласно информации, это означает, что оккупанты активизируют боевые действия и будут пытаться возобновить наступление.

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Главная их цель – выход на административные границы Херсонской области. Однако Вооруженные Силы готовят адекватный ответ.

"В течение ночи враг обстреливал наши позиции и населенные пункты, используя танки, БМП и артиллерию. Ракетными ударами поражены разные объекты инфраструктуры Кировоградской и Николаевской областей", – отметило Оперативное командование "Юг".

Смотрите обращение Оперативного командования "Юг":

Кроме того, предупредили, что из-за нахождения в акватории Черного моря группировки российских военных кораблей уровень угрозы ракетных ударов остается высоким. Поэтому граждан призывают придерживаться алгоритма действий во время сигнала воздушной тревоги.

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