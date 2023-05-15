Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, у врага нехватка личного состава.

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Что задумал враг

Олег Жданов подчеркнул, что россияне оборудуют по меньшей мере два рубежа обороны на Запорожском направлении. Впрочем, уже Мелитополем оккупанты прибегают к очаговой обороне, строя опорные пункты на базе небольших городов.

Частично они оборудуют очаги обороны вдоль побережья Днепра,

– объяснил военный эксперт.

Впрочем, даже несмотря на это, у россиян проблемы с личным составом. Они не могут обеспечить достаточным количеством военных вторую линию обороны.

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У окупантов проблемы

Олег Жданов рассказал, что полк может держать оборону 10 – 15 км фронта.

Если 300 км фронт, то сколько нужно полков? 20 – 25 полков. У них такой численности точно нет,

– убежден он.

По его словам, по всей видимости, враг рассчитывает, что во время украинского контрнаступления он будет перемещать свои силы постепенно. Впрочем, оккупантам следует готовиться к бегству.

Об отсутствии мощного войска свидетельствует и уменьшение интенсивности пополнения личного состава: если раньше к линии разграничения привозили тысячи военных, то сейчас сотни.

"Они их не готовят на месте и не везут сюда готовыми сразу в бой, а здесь будут готовить", – обратил внимание военный эксперт.

Он отметил, что проблема у россиян и с техникой – они начали снова варить обследование на танки и делают это в два яруса.

Видимо, они поняли, что у "Джавелина" и "Стугна-П" есть тандемный заряд. Если тандемный, то надо две решетки обваривать,

– рассказал Жданов.

Так что численность в 150 тысяч российских военных – это фактически ничто для более чем 500 километров вдоль линии фронта.

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