Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, у ворога нестача особового складу.

Дивіться також Під прицілом Кримський міст і Чорноморський флот: куди дістають ракети Storm Shadow

Що задумав ворог

Олег Жданов наголосив, що росіяни обладнують щонайменше два рубежі оборони на Запорізькому напрямку. Втім, вжеа Мелітополем окупанти вдаються осередкової оборони, будуючи опорні пункти на базі невеликих міст.

Частково вони обладнують осередки оборони вздовж узбережжя Дніпра,

– пояснив військовий експерт.

Втім, навіть попри це у росіян проблеми з особовим складом. Вони не можуть забезпечити достатньою кількістю військових другу лінію оборони.

Олег Жданов розказав, чи зможуть росіяни протистояти ЗСУ: дивіться відео

В окупантів проблеми

Олег Жданов розказав, що полк може тримати оборону 10 – 15 кілометрів фронту.

Якщо 300 кілометрів фронт, то скільки треба полків? 20 – 25 полків. У них такої чисельності точно немає,

– переконаний він.

За його словами, ймовірно, ворог розраховує, що під час українського контрнаступу він буде переміщувати свої сили поступово. Втім, окупантам варто готуватися до втечі.

Про відсутність потужного війська свідчить і зменшення інтенсивності поповнення особового складу: якщо раніше до лінії розмежування привозили тисячі військових, то зараз – сотні.

"Вони їх не готують на місці і не везуть сюди готовими одразу в бій, а тут будуть готувати", – зосередив увагу військовий експерт.

Він зазначив, що проблема у росіян і з технікою – вони почали знову варити обрештування на танки й роблять це у два яруси.

Мабуть, вони зрозуміли, що "Джавелін" і "Стугна-П" мають тандемний заряд. Якщо тандемний, то треба дві решітки обварювати,

– розповів Жданов.

Тож чисельність у 150 тисяч російських військових – це фактично ніщо для понад 500 кілометрів вздовж лінії фронту.

Контрнаступ ЗСУ: останні новини