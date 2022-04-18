Россияне готовятся обстреливать гражданских во время "референдума" в Херсоне
Источник:фейсбук Оперативного командования "Юг"
Россияне планируют провести "референдум" в Херсоне. Однако во время этого оккупанты готовят провокацию – будут обстреливать гражданских.
Это планируется для того, чтобы потом обвинили Вооруженные силы Украины.
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Для подготовки к референдуму в Херсоне, враг уже начал стягивать технику и силы.
Кроме откровенно лживой агитации, оккупанты планируют провокационные обстрелы гражданского населения с целью обвинения Вооруженных сил Украины и создании негативного имиджа украинской власти,
– подчеркнули военные.
К слову, российские оккупанты очень спешат с тем, чтобы объявить Херсонскую область "независимой республикой". Сделать это захватчики хотят, несмотря на полное нежелание большинства местных жителей отделяться от Украины.
Уже какое-то время россияне проводили начальную подготовку к установлению полного контроля над Херсоном. Однако зверства, чистки и мародерство в городе были несистемными. Известно, что 21 апреля оккупанты собираются провести ротацию боевиков Росгвардии в Херсоне.
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