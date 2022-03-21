Россияне готовятся свозить в Бердянск боеприпасы под видом "гуманитарки"
21 марта 2022 , 19:15Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Россияне могут везти в Запорожскую область так называемые "гуманитарные конвои", в которых будут прятать боеприпасы. Грузовики будут стягивать в Бердянск.
Так, оккупанты сосредоточили в порту Бердянскую колонну белых тентованных грузовых автомобилей КАМАЗ.
Важно Прокуратура начала производство против мужчины, объявившего себя "мэром" Бердянска
Такое уже было в Донецкой области
Такие грузовики использовали для скрытой транспортировки боеприпасов на временно оккупированные Донецкую и Луганскую области. Поэтому это может свидетельствовать о намерениях оккупантов организовать "гумконвои" в Запорожскую область.
Кстати – Россияне грабят магазины в Херсонской области: