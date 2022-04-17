Россияне готовятся уничтожить весь Донбасс, как это сделали с Мариуполем, – Зеленский

Российские оккупанты сосредоточили все свои силы на Востоке нашего государства. Враг готовится не просто нанести масштабный удар, а уничтожить целый регион.

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с военным руководством обсудил дальнейшую оборону нашего государства. Враг готовится нанести масштабный удар в Донецкой и Луганской областях.

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Преступные планы россиян

Глава государства поблагодарил всех, кто дает Украине оружие, ведь россияне не собираются прекращать свои преступления, а наоборот – увеличивать масштабы разрушений.

Уже в ближайшее время россияне хотят добить и уничтожить Донбасс. Уничтожить все, что когда-то принесло славу этому промышленному региону. Так же как и с Мариуполем, оккупанты хотят стереть с лица земли целые общины Донецкой и Луганской областей,

– сказал Зеленский.

Смотрите видео обращения Владимира Зеленского к народу Украины