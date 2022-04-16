Россияне готовятся запустить новый дипфейк Зеленского о Мариуполе
Российские пропагандисты очень любят манипулировать и использовать фейки. Стало известно, что они готовят новый дипфейк с Зеленским. Он будет якобы говорить о Мариуполе.
По имеющейся информации, в ближайшее время оккупанты готовятся запустить новый дипфейк с президентом Владимиром Зеленским.
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В рамках этой российской спецоперации хотят создать впечатление, что президент скажет свое негативное отношение к украинским городам, в частности, Мариуполю.
"Будьте бдительны и доверяйте информацию только из проверенных источников", – добавили в Центре.
Что такое дипфейкЭто технология искусственно созданных видео, где фактически "переносят" лицо одного человека на видео с другим. Для этого собираются сотни часов видео с нужным лицом, а нейросети генерируют нужное изображение.
Россия уже использовала дипфейк в войне
В середине марта россияне обнародовали фиктивное "заявление президента Владимира Зеленского", в котором он якобы призвал украинцев прекратить борьбу и сложить оружие. Его активно разгоняли пророссийские телеграм-каналы и отдельные ресурсы, взломленные хакерами.
Кстати, советник главы Офиса Президента Сергей Лещенко рассказал, зачем Россия разгоняет фейк о том, что Украина хочет нанести удар по ее территории. По его словам, для этого есть две причины. Также политик продемонстрировал перехваченный разговор СБУ.
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