Российские военные на Курщине склонны к саботажу, потому что не хотят погибать в "мясном штурме"
Российские военные в Курской области склонны к саботажу. Все из-за меркантильного "сбора дани" с личного состава.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на международное разведывательное сообщество InformNapalm. Отмечается, что российские военные не хотят участвовать в "мясном штурме".
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Почему российские военные готовы саботировать приказы
Группа российских солдат из состава 3 МСБ 22 МСП склонны к саботажу, потому что не хотят погибать в запланированном на 7 ноября 2024 года "мясном штурме" на направлении населенного пункта Кругленькое, в который их планирует забросить командование, преследующее меркантильные интересы,
– говорится в сообщении.
В сообществе объяснили, что российское командование стремится заставить часть военнослужащих уплатить "дань с полученной зарплаты", или получить возможность воспользоваться зарплатными карточками тех, кто откажется платить и погибнет в "мясном штурме" 7 ноября.
Местные партизаны помогли установить связь с солдатами, которые готовы саботировать приказы командования, чтобы выжить.
"Кроме того, этой группе российских солдат стало известно, что их планируют привлечь для самоубийственных штурмовых действий на направлении Кругленькое и поэтому в авральном режиме с личным составом 3 МСБ 22 МСП (в количестве 126 военнослужащих) проводят спецзанятия в районе населенных пунктов Общий Колодезь, Шептуховка и Кромские Быки, чтобы на данном этапе отсеять тех, кто заплатит дань командованию, и тех, кто пойдет в самоубийственный штурм", – отметили в сообществе.
Какую информацию передают российские военные партизанам
Также с середины октября российские военные передают партизанам конфиденциальную документацию, включая боевые донесения и распоряжения командования. Разведчики отмечают, что это помогло сорвать некоторые операции россиян на Курском направлении.
В то же время военные, которые поделились информацией с партизанами убеждены, что ее публичное раскрытие может повлиять на командование и отказаться от планов 7 ноября.
"Если эта схема не сработает, следующим шагом может стать ликвидация командования 22 МСП", – резюмировали в сообщении.