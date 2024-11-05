Российские военные в Курской области склонны к саботажу. Все из-за меркантильного "сбора дани" с личного состава.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на международное разведывательное сообщество InformNapalm. Отмечается, что российские военные не хотят участвовать в "мясном штурме".

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Почему российские военные готовы саботировать приказы

Группа российских солдат из состава 3 МСБ 22 МСП склонны к саботажу, потому что не хотят погибать в запланированном на 7 ноября 2024 года "мясном штурме" на направлении населенного пункта Кругленькое, в который их планирует забросить командование, преследующее меркантильные интересы,

– говорится в сообщении.

В сообществе объяснили, что российское командование стремится заставить часть военнослужащих уплатить "дань с полученной зарплаты", или получить возможность воспользоваться зарплатными карточками тех, кто откажется платить и погибнет в "мясном штурме" 7 ноября.

Местные партизаны помогли установить связь с солдатами, которые готовы саботировать приказы командования, чтобы выжить.

"Кроме того, этой группе российских солдат стало известно, что их планируют привлечь для самоубийственных штурмовых действий на направлении Кругленькое и поэтому в авральном режиме с личным составом 3 МСБ 22 МСП (в количестве 126 военнослужащих) проводят спецзанятия в районе населенных пунктов Общий Колодезь, Шептуховка и Кромские Быки, чтобы на данном этапе отсеять тех, кто заплатит дань командованию, и тех, кто пойдет в самоубийственный штурм", – отметили в сообществе.

Какую информацию передают российские военные партизанам

Также с середины октября российские военные передают партизанам конфиденциальную документацию, включая боевые донесения и распоряжения командования. Разведчики отмечают, что это помогло сорвать некоторые операции россиян на Курском направлении.

В то же время военные, которые поделились информацией с партизанами убеждены, что ее публичное раскрытие может повлиять на командование и отказаться от планов 7 ноября.

"Если эта схема не сработает, следующим шагом может стать ликвидация командования 22 МСП", – резюмировали в сообщении.