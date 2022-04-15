Россияне грабят села на границе Николаевщины и Херсонщины, а затем накрывают их из артиллерии

С момента полномасштабного вторжения российские оккупанты продолжают цинично пренебрегать всеми возможными нормами международного права и правилами ведения войны.

Соответствующую информацию в ночь на 15 апреля обнародовали в Оперативном командовании "Юг".

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Там рассказали, что при вхождении в населенные пункты на админграницы Николаевщины и Херсонщины армия мародеров не может удержаться от дерзких ограблений и безнравственных поступков.

После этого российские оккупанты накрывают поселок артиллерийским огнем, выдавая это за атаку Вооруженных Сил Украины с целью дискредитации украинских властей,

– добавляют в ОК.

Обращение представителя Оперативного командования "Юг": смотрите видео