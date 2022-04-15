Відповідну інформацію у ніч проти 15 квітня оприлюднили в Оперативному командуванні "Південь".

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Там розповіли, що, увійшовши в населені пункти на адмінмежі Миколаївщини та Херсонщини, армія мародерів вдається до зухвалих пограбувань і моральних вчинків.

Після того російські окупанти накривають селище артилерійським вогнем, видаючи це за атаку Збройних Сил України з метою дискредитації української влади,

– додають в ОК.

Звернення представника Оперативного командування "Південь": дивіться відео