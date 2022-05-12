Такое мнение 24 каналу высказал эксперт центра Разумкова Максим Белявский.

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Что известно о приостановке транзита газа

Накануне Оператор ГТС Украины заявил, что больше не сможет осуществлять транзит почти трети объема газа из России в Европу из-за того, что станции находятся на временно оккупированных врагом территориях.

Речь идет, в частности, о прекращении работы ГИС "Сохрановка" и пограничной с Россией компрессорной станции "Новопсков".

Почему приняли такое решение

Белявский объяснил, что никто в Украине не принимал решения останавливать поставку российского газа для европейских потребителей. Речь идет о перенаправлении части российского газа, поставляемого через пограничную станцию "Сохрановка" в украинскую газотранспортную систему через станцию "Суджа" (Сумская область).

По его словам, это нужно сделать, потому что через станцию "Сохрановка" поступал природный газ в так называемый газовый узел "Новопсков", откуда распределялся для потребителей Юга, Востока и Запада Украины, а также по магистральному газопроводу "Союз" на нужды европейских потребителей.

После оккупации Оператор газотранспортной системы Украины не имеет доступа к ведению учета природного газа, кранов, датчиков давления и другого технологического оборудования. Это перестало гарантировать соответствие заявленного объема газа, который "Газпром" поставил, тому, который был направлен на нужды Европы,

– подчеркивает Белявский.

То есть у Украины не было гарантии получить физически тот российский газ, который должны отправить европейским потребителям.

Россия хотела нас обворовать

"Если бы этого (приостановка транзита) не произошло, Украина была бы вынуждена снизить темпы выкачки природного газа в хранилище на тот объем, который мы должны покрывать для Европы", – говорит эксперт.

По его данным, это примерно 10 миллионов кубических метров в сутки. В месячном эквиваленте это примерно 300 миллионов кубических метров.

Если мы готовимся 5-6 месяцев, то это примерно до 200 миллиардов кубических метров, что эквивалентно 2 миллиардам долларов. Вот на такую сумму россияне хотели нас обворовать,

– объяснил Белявский.

Он добавил, что пока никакой проблемы по увеличению поставки российского газа через станцию "Суджа" для дальнейшей транспортировки Европе нет... "У нас есть достаточный запас для его дальнейшей транспортировки для европейских потребителей", – сообщил эксперт.

Какова цель этих манипуляций России? Белявский говорит, что, во-первых, нас хотели обокрасть.

"Во-вторых, нивелировать транзитную роль Украины, показав нас в несправедливом свете европейцам. И третья цель – это перенаправление потоков газа из украинского транспортного коридора через "Северный поток-1", а, возможно, даже и "Северный поток-2", – ответил эксперт.

Добавим, что "Нафтогаз" сообщил, что Украина может снова обратиться в арбитраж, если "Газпром" откажется выполнять обязательства перед нами. Речь идет об оплате за услуги транзита газа через наше государство.

"Что касается артибража, то это возможно, но это займет длительное время. Поэтому в долгосрочной перспективе – да, Украина получит компенсацию. Но война идет сейчас, и нам нужно будет ожидать 2-3 года" – сказал Белявский.

По его мнению, прежде всего Украине нужно сохранить газотранспортную систему в оптимальном режиме эксплуатации.

"Для этого нужен поток газа. В другом варианте нам придется включать газоперекачивающий агрегат, а это дополнительные расходы либо электроэнергии, либо природного газа. Это будет влиять на тариф", – подытожил он.

Нефтяное эмбарго могут наложить на Россию в два этапа

По словам эксперта, ввести нефтяное эмбарго нужно для того, чтобы военно-промышленный комплекс врага не получал поступлений и на эти деньги не собирал оставшихся деталей ракеты, которые выпускают по Украине.

Надеюсь, что нефтяное эмбарго будет возможно даже в 2 этапа. Первый этап – будут ограничены поставки морским путём. Это примерно 20% от текущих объемов отгрузки,

– объяснил Белявский.

В то же время вторым этапом эксперт называет расписанную дорожную карту остановки поставки российской нефти в европейские страны в соответствии со сроками. "В каких-то странах это может быть 6 месяцев, в других – 10 или 12 месяцев", – считает Билявский.

Он добавил, что применение нефтяного эмбарго на ситуацию с рынком нефтепродуктов Украины не отразится.

Почему Венгрия блокирует нефтяное эмбарго

Эксперт считает этот вопрос исключительно политическим. По его мнению, это вопрос – исключительно политический маневр в угоду Кремлю.

"Все, кто работает на энергетическом рынке, прекрасно понимают и знают, что господина Орбана объединяет с российским энергетическим комплексом давняя дружба (с Путиным – 24 канал). Поэтому эта дружба сейчас вылезает таким образом", – добавил он.

Что касается технических возможностей, как сказал Билявский, то, например, 11 мая стало известно, что ливийское правительство разблокировало мощности морских нефтяных терминалов и добывающих скважин.

Поэтому уже в ближайшие 2 – 3 недели это позволит экспортировать нефть в Европу из Ливии в режиме примерно от 500 тысяч баррелей в сутки.

"Этого будет более чем достаточно, чтобы загрузить на 70-80% нефтеперерабатывающие заводы в Хорватии, Словакии и Венгрии. Поэтому никаких технических проблем здесь нет", – пояснил он.

Справка! В Ливии правительство разблокировало мощности морского нефтяного терминала и нефтедобывающих скважин, договорившись и оттеснив пророссийских протестантов, которые с апреля 2022 года не давали возможности национальной ливийской компании проводить свою хозяйственную деятельность.

Белявский считает, что к концу мая первые тысячи тонн баррелей из Ливии начнут поступать на рынок ЕС.

Удастся ли "дожать" Орбана? По мнению эксперта, то, что произошло в Ливии – это уже будет прямая позиция, в частности Еврокомиссии, по Венгрии и Словакии. Он надеется, что эмбарго наложат.

Сможет ли Россия убедить Алжир поставлять газ в Европу? Это, по словам Белявского, не сработает. Визит Лаврова в североафриканские страны – это попытка сбалансировать неудачи, которые Россия уже терпит в Ливии.

"Понятно, что формат совещания на базе Рамштайна повлияет на позицию и мировоззрение североафриканских стран, хотя бы частично могут покрывать потребности европейского рынка в природном газе", – сказал эксперт.

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О дефиците горючего в Украине

Белявский объяснил, что в последние 5 дней объемы импорта нефтепродуктов ЕС в Украину выросли. И они примерно соответствуют объемам потребления всех видов транспорта.

Но есть один нюанс – те поставки в основном поступают автомобильным транспортом, который не успевает покрывать весь объем дефицита, который был сформирован в течение длительного времени,

– сказал он.

По мнению эксперта, рынок стал накапливать ресурс. "И чтобы мы почувствовали, что это действительно сработало, нужно время. По моему мнению, это может произойти не раньше, чем через неделю", – добавил Билявский.

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