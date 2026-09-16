СБУ разоблачила местную безработную, которую враг вовлек в преступление, выдавая себя за украинских правоохранителей.
Как россияне вербовали киевлянку, выдавая себя за СБУ?
Кураторы из страны-агрессора связались с местной жительницей под видом сотрудников Службы безопасности и Национальной полиции.
Представитель российских спецслужб позвонил безработной и предложил помощь в приобретении лекарств, которые она ранее искала на профильных сайтах.
И тут звонит, представляется полковником милиции… Говорил по-украински. А лицо его все так и выдавало. Эта форма. Потом еще говорит мне: "Слава Украине". А я говорю: "Героям слава",
– рассказывает завербованная местная жительница.
Завоевав доверие женщины, вражеский агент поручил ей взять из тайника пакет с самодельным взрывным устройством. Также куратор из России поручил ей дополнительно проверить работоспособность комплектующих для взрывчатки.
После проверки устройства женщину направили в жилой квартал в пригороде столицы.
По указанию врага она должна была оставить замаскированную бомбу под колесом автомобиля, припаркованного рядом с местным супермаркетом.
Украинские контрразведчики действовали на опережение и своевременно разоблачили злоумышленницу, сорвав запланированный подрыв.
В настоящее время ведется расследование с целью установления всех лиц, причастных к сотрудничеству с российскими спецслужбами.
Как оккупанты завербовали жительницу Киевской области: смотрите видео
Ранее сообщалось, что СБУ задержала в Днепре местную жительницу. Она помогала российским спецслужбам готовить ракетно-дроновые удары по городу.